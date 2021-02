Dakar, 4 fév (APS) - L’équipe du Sénégal des moins de 17 ans, opposée vendredi à la Gambie pour son premier match comptant pour le tournoi de qualification à la CAN de la catégorie, est "prête pour entamer la compétition", a assuré le sélectionneur sénégalais Malick Daff.



"Les jeunes sont prêts et je suis sûr qu’ils vont donner le meilleur d’eux-mêmes", a indiqué le technicien sénégalais dans un entretien avec l’APS.

Daff qui après une série de tests, a mis sur pied un groupe de performance en octobre dernier, assure que ses joueurs respectent tous leurs adversaires sans cependant faire de fixation sur aucune équipe.

"Nous n’avons ni inquiétude, ni appréhension, nous allons jouer notre jeu sans faire de fixation sur un adversaire" en particulier, a dit Malick Daff.

Interrogé sur l’équipe de la Gambie, premier adversaire des Lionceaux, il a fait observer que "le football gambien travaille bien depuis plusieurs années en petites catégories".

Le Sénégal a adopté "une ligne directrice qui est définie depuis plusieurs années, et nous avons des objectifs très élevés pour nos jeunes footballeurs", a ajouté Malick Daff, qui avait conduit les Lionceaux à l’édition 2019 de la CAN et de la Coupe du monde de la catégorie.

"Je ne me fais aucune fixation sur les adversaires, tout le monde connaît l’objectif à travers ce tournoi", a insisté le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans.

Il refuse de se focaliser sur la Gambie dont l’équipe nationale avait éliminé le Sénégal des qualifications pour la CAN des moins de 20 ans.

L’équipe du Sénégal qui a joué une vingtaine de matchs amicaux dont quatre à l’extérieur contre l’Algérie et le Maroc, est prête à faire face à n’importe quel adversaire, selon Malick Daff.

Il a réitéré l’objectif du Sénégal de se qualifier pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans, en vue de faire grandir la génération de footballeurs dont il dispose.

Le tournoi de qualification à la CAN U17 pour les pays de la zone ouest A démarre ce vendredi à Thiès, avec la participation de six pays.

Le Sénégal évolue dans le groupe A, en compagnie de la Gambie et de la Mauritanie.

Dans le groupe B, il y a le Mali, la Sierra Leone et la Guinée Bissau.

Les deux finalistes de la compétition représenteront la zone à la CAN U17 prévue en mars au Maroc.