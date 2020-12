Dakar, 19 déc (APS) – La Fédération sénégalaise de football (FSF) a fait part de sa disponibilité à organiser le tournoi de qualification aux phases finales de la CAN des moins de 17 ans de l’Union des fédérations ouest-africaine de football, une compétition initialement prévue en Sierra Leone, a appris l’APS.



‘’Le Comité exécutif prend acte du report du tournoi U17 qui devrait démarrer à partir du 11 décembre en Sierra Leone et confirme la disponibilité du Sénégal à l’accueillir si besoin est’’, rapporte le communiqué publié à l’issue de la réunion du Comité exécutif de la FSF.



La zone A de l’UFOA compte neuf pays que sont : le Sénégal, le Cap Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, la Sierra Leone.



Au sujet du tournoi de qualification U20 organisé au Sénégal, le Comité exécutif a aussi abordé le sujet en appelant le Directeur technique national (DTN) ‘’à se conformer aux règles de gestion des petites catégories en privilégiant la gestion des joueurs issus des catégories inférieures des équipes nationales’’.



‘’Il est également demandé aux DTN de soumettre les nouvelles propositions d’attelages des encadrements techniques et médicales des équipes nationales à la prochaine réunion du Comité exécutif’’, ajoute le même document.



Les Lionceaux avaient perdu aux tirs au but la finale contre les Baby Scorpions de Gambie.



Dans une précédente réunion du Comité exécutif, il avait été demandé aux entraîneurs nationaux faisant le cumul de fonctions de se décider.



Il s’agit principalement des responsables des équipes nationales U20, U17 et de l’équipe nationale U20 féminine respectivement Youssouph Dabo (Teungueth FC, Malick Daff (Jaraaf) et Souleymane Diallo (US Ouakam).



SD/AKS