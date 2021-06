Dakar, 28 juin (APS) - L’entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans, Malick Daff, s’est réjoui du contenu des trois rencontres jouées par ses poulains pour le compte du premier tour du tournoi de l’Union des fédérations arabes de football (UAFA) qui se poursuit en Egypte.

"Le contenu est appréciable mais ils peuvent mieux faire en termes de possession et d’identité de jeu", a analysé le technicien sénégalais dont le groupe est composé d’une nouvelle génération avec une ossature composée des moins de 17 ans.

Le tournoi de l’Union des fédérations arabes de football (UAFA) est "la plus grande sortie de ces jeunes", jusque-là, ce qui fait que cette équipe doit s’améliorer selon lui dans beaucoup de domaines et en particulier dans des secteurs tels que la défense et les balles arrêtées.

"Dimanche, nous avons encaissé un but sur ce genre d’action de jeu, il est vrai avec un groupe remanié à plus de 80 pour cent par rapport à l’équipe ayant démarré contre le Liban et les Comores", a souligné le technicien sénégalais.

"Nous avons retrouvé beaucoup de complicités dans le jeu, une bonne tenue du ballon et de la bonne qualité technique", a-t-il cependant noté avec satisfaction.

"Tout ne peut être parfait en trois sorties, mais c’est heureux de savoir sur quel domaine il faut insister pour faire progresser ce groupe ensemble", a-t-il relevé dans un entretien avec l’APS.

Malick Daff dit vouloir jouer "le plus grand nombre de matchs" avec cette équipe et gagner cette compétition dont il est qualifié pour le second tour, avec deux victoires et un nul.

Le Sénégal, champion en titre de ce tournoi auquel il participe à titre d’invité, veut aller au bout, a ajouté son entraîneur.