Dakar, 11 fév (APS) - L’équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal a rejoint, jeudi, le Mali, en finale du tournoi de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA), se qualifiant en même temps à la CAN de la catégorie prévue en mars au Maroc.



Les Lionceaux ont largement battu (4-0) la Guinée Bissau en demi-finale. Le Mali s’était qualifié un peu plus tôt en finale, grâce à son succès (5-1) devant la Mauritanie.



La finale du tournoi est prévue samedi au stade Lat-Dior de Thiès

Le Sénégal et le Mali vont représenter la Zone A de l’UFOA de la CAN de la catégorie.



BHC/AKS