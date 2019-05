Dakar, 13 mai (APS) - L’équipe féminine de football féminine du Sénégal a concédé sa 3-ème défaite (1-2) ce lundi face à celle du Togo lors du tournoi de la zone B de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) B, a appris l’APS.



Les Lionnes avaient perdu leurs deux premières rencontres, respectivement contre le Ghana (0-2) et la Côte d’Ivoire (0-3).

Avec ce tournoi qui se déroule présentement à Abidjan (Côte d’Ivoire), l’équipe féminine du Sénégal, éliminée de la CAN féminine 2018 par l’Algérie (1-0 et 2-0), a débuté la reconstruction d’une nouvelle génération, avait déclaré à l’APS, la présidente de la Commission de football féminin, Seyni Ndir Seck.

"Nous allons lancer une nouvelle génération de jeunes joueuses encadrées par quelques anciennes pour le futur", avait-elle expliqué. Elle avait précisé que l’objectif était de se qualifier pour une compétition majeure pour relancer le football féminin.

Elle se réjouissait de la régularité des compétitions qui se jouent aussi bien en division 1 avec deux poules de six et une division 2 composée de 13 équipes avec une poule de 6 et une autre de 7.

Au tournoi de l’UFOA B, le Sénégal évolue dans la poule A aux côtés de la Côte d’Ivoire et du Ghana, qualifiés en demi-finale, ainsi que du Togo.

Le groupe B réunit le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso et le Niger.