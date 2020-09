Dakar, 27 sept (APS) – Le gardien sénégalais de Dijon, Alfred Gomis, est en passe de rejoindre Rennes où il doit remplacer son compatriote, Edouard Mendy, transféré à Chelsea (élite anglaise) après un accord entre les deux clubs, rapporte le site de l’Equipe.



’’Le club breton et Dijon se sont entendus sur un transfert de 16 millions d’euros (10.459.044.800 francs) pour le gardien sénégalais de 27 ans’’, selon le site du quotidien sportif français.



Quelques jours plus tôt, Rennes avait transféré Edouard Mendy pour 25 millions d’euros (16.342.257.500 francs), selon les médias.



Arrivé de SPAL (Italie) la saison dernière pour un million d’euros (plus de 655 millions de francs), Gomis, élu meilleur joueur de Dijon en 2019-2020, permet ainsi à son club de réaliser une plus grosse value.



A 27 ans, ’’s’il reste encore des détails pour le transfert’’, selon l’Equipe, ce sera un grand bond en avant pour le natif de Ziguinchor (sud) qui a grandi en Italie où il avait rejoint, enfant, son père émigré.



A Rennes, le gardien de but sénégalais est assuré de jouer la Ligue des champions et son club occupe la première place de la ligue 1 française avec 13 points (4 victoires et un nul) en cinq journées de championnat.



Attendu pour occuper la place de titulaire au poste, Alfred Gomis doit quand même se défaire de la concurrence de Romain Jules Salin (36 ans) qui a assuré un bel intérim à Rennes.



Salin a joué les quatre matchs rennais avec quatre victoires à la clef.



SD/OID