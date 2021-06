Dakar, 28 juin (APS) - L’entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans, Malick Daff, s’est réjoui des automatismes qui se créent et des personnalités qui s’affirment dans son groupe de performance, avec des leaders comme l’arrière gauche et capitaine Birame Diaw et l’attaquant Souleymane Faye.

Ses poulains viennent de disputer trois rencontres pour le compte du premier tour du tournoi de l’Union des fédérations arabes de football (UAFA) qui se poursuit en Egypte.

"C’est une équipe où des complicités commencent à naître et je suis heureux de constater que ce sont des footballeurs qui aiment jouer en ne jetant pas le ballon", a-t-il dit à l’APS.

Invité à analyser le potentiel de son groupe de performance, il s’est réjoui du rôle joué par Birane Diaw.



"J’ai eu la chance de l’avoir encadré et il a de l’avance par rapport à certains pour avoir déjà joué avec les U20", a-t-il dit, ajoutant qu’en plus de ses qualités humaines, "c’est un footballeur qui sent le jeu".

"Birane (Diaw) sait anticiper pour recevoir le ballon et faire le surnombre", a-t-il commenté. Il estime néanmoins qu’il doit pouvoir s’améliorer dans ses centres et passes.

Huitième de finaliste du Mondial U17 au Brésil en 2019, l’arrière gauche a été appelé chez les moins de 20 ans dirigés par Youssouph Dabo et éliminés de la CAN U20 par la Gambie.

L’attaquant Souleymane Faye, déjà auteur de quatre buts en trois matchs dans le tournoi de l’Union des fédérations arabes de football (UAFA), "est un attaquant moderne malgré son jeune âge".

"Dans ses prises de balles, dans ses déplacements, au niveau technique, c’est très fort et il va encore progresser avec la multiplication des matchs et des entraînements", a prédit Malick Daff, ancien attaquant international, soulignant le leadership du jeune attaquant de Galaxy.

"S’il continue sur la même lancée, on peut nourrir de grands espoirs. Il est encore perfectible mais ce qu’il fait à son âge est très intéressant", s’est enthousiasmé l’ancien entraîneur du Port, de l’US Ouakam et du Jaraaf de Dakar.