Dakar, 16 fév (APS) – L’équipe nationale de football des moins de 20 ans, invitée à la Coupe arabe des nations de la catégorie prévue en Arabie Saoudite sera dirigée par Issa Aïdara, adjoint de l’entraineur national, Youssph Dabo, a appris l’APS.



‘’Je ne suis pas parti (en Arabie Saoudite), c’est Issa (Aïdara) qui gère’’, a assuré Dabo à l’APS au lendemain du départ de l’équipe en Arabie Saoudite.



‘’Mon absence en club ou en sélection ne pose pas de souci parce que j’ai des collaborateurs compétents pour assurer l’intérim’’, a expliqué Youssouph Dabo également entraîneur de Teungueth FC, leader de la ligue 1 sénégalaise.



‘’J’ai déjà été absent en sélection et Issa Aïdara avec l’aide des autres membres du staff, avait bien assuré derrière’’, a indiqué le technicien qui avait conduit les Lionceaux en finale de la CAN U20 et en quarts de finale de la Coupe du monde de la catégorie en 2019.



‘’Mon absence sur le banc peut se produire en pleine compétition due à une suspension donc c’est aussi bien pour mon assistant de vivre ces situations où il doit se retrouver dans la peau du numéro 1’’, a-t-il expliqué.



Evoquant l’objectif poursuivi à travers la participation à ce tournoi de Riyad (du 18 fevrier au 5 mars) le technicien sénégalais assure que cette compétition va permettre au groupe de grandir sur le terrain et en dehors.



‘’Elle permettra de voir ce que les nouveaux peuvent apporter à la progression du groupe’’, a-t-il dit.



SD/AKS