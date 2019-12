Dakar, 30 déc (APS) - Les familles de footballeurs doivent savoir rester à leur place et aider leurs membres joueurs à grandir normalement en confiant leurs intérêts à des spécialistes, a indiqué l’agent franco-ivoirien Michaël N’cho Ibou, qui vient de signer un contrat de partenariat avec Mbour Petite-Côte.



"Aujourd’hui, il y a beaucoup de soucis parce que les familles des footballeurs notamment africains ne sont pas dans la réalité, elles rêvent de milliards et impactent négativement sur la carrière de leurs progénitures", a expliqué l’agent basé en France.

IBS Agency, la société de Michaël N’cho Ibou, s’occupe des carrières de plusieurs internationaux africains ivoiriens dont Nicolas Pépé mais aussi Jonathan Kodja (Aston Villa, Angleterre).

"Elles doivent aider les enfants à grandir et prier pour eux et leur mettre la pression pour qu’ils ne s’occupent que de leur football et de leur progression", a-t-il dit.

Or, c’est le contraire que l’on voit, selon Michaël N’cho Ibou, qui séjourne actuellement au Sénégal, à l’invitation du président du Mbour PC, Mbaye Diouf Dia.

Il a accepté de faire le déplacement du Sénégal pour pouvoir entrer en contact avec les familles des internationaux Mohamed Pouye et Pape Ousmane Sakho, anciens sociétaires de la Ligue 1 sénégalaise.

"Il est important de sensibiliser les joueurs mais aussi leurs familles", a-t-il dit, soulignant qu’il faut parfois dire la vérité aux familles pour qu’elles arrêtent de rêver.

Selon l’agent de joueurs, ce n’est pas parce qu’un de ses membres va signer un contrat qu’une famille "va tout de suite gagner des milliards".

"Les transferts, ce n’est pas souvent leur domaine et ils jouent à faire perdre leurs enfants", a-t-il relevé.

Le quotidien privé L’Observateur a récemment rapporté que les entourages des deux stars de l’équipe nationale, Idrissa Gana Guèye (Paris-Saint-Germain, France) et Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), ont été victimes d’escroquerie dans le cadre de leurs transferts.

Les familles ont intérêt à confier les affaires de leurs membres footballeurs à des agents et des conseillers ayant pignon sur rue, a-t-il dit, insistant sur la fiabilité, une qualité "très importante dans le monde du football", ce qui veut dire selon lui que "tout ce qui brille ne vient pas forcément des agents occidentaux".

SD/BK