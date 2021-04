Dakar, 18 avr (APS) - Le Brésilien Christian Dioniso, ancien attaquant du Paris-Saint-Germain (élite française) de 1999 à 2001, cherche à renouer avec son ancien coéquipier Aliou Cissé, devenu sélectionneur du Sénégal depuis mai 2015.

Dans un entretien paru dans le quotidien sportif français, l’Equipe ce dimanche, le Brésilien a cité le nom de Aliou Cissé en répondant à la question : ’’Quel joueur perdu de vu aimeriez-vous revoir ?’’.

’’Un copain, un mec simple. J’allais manger chez lui avec sa famille’’, a dit le Brésilien, informant qu’il suit le travail que Cissé effectue à la tête des Lions du Sénégal.

L’attaquant brésilien, passé à Bordeaux, a déclaré ’’être fier’’ de son coéquipier qui a évolué au PSG de 1998-2001.

Sous la direction de Cissé, le Sénégal a joué un quart de finale (2017) et une finale de la CAN (2019) et pris part à une Coupe du monde 2018.

SD/OID