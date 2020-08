Dakar, 18 août (APS) – L’ancien attaquant international, Malick Dione, assistant du coach de l’équipe koweitienne d’Al Shabab a réussi son examen pour l’obtention de la Licence A (diplôme le plus élevé) de la Confédération asiatique de football (AFC), a appris l’APS.



Ancien joueur du Dakar université club (DUC) et du Guédiawaye FC, Dione, connu sous le sobriquet de Blindé, a poursuivi sa carrière de footballeur en Asie, en Arabie Saoudite, au Qatar et surtout au Koweït où il mène sa reconversion.



Malick Dione a passé ‘’avec succès son examen qui a eu lieu du 6 octobre 2019 au 26 décembre de la même année’’, rapporte notamment un document officiel de la Fédération koweitienne de football consulté par l’APS.



‘’Nous vous félicitons pour ce succès et nous vous informons que vu les règlements de l’AFC, vous recevrez un certificat de la Confédération asiatique de football’’, souligne le document officialisé dimanche par l’instance dirigeante du football koweitien.



Interrogé par l’APS, le jeune technicien sénégalais se dit très heureux d’avoir cette reconnaissance et indique que son objectif est de revenir au Sénégal.



‘’Si je dois diriger un club dans mon pays, ce sera le Casa Sports qui dispose du grand potentiel sur le plan local’’, a dit le technicien qui ne cache pas son ambition de gagner un championnat et d’aller en Ligue africaine des champions.



‘’Le Casa Sports, c’est l’une des équipes les mieux organisées au Sénégal. Il ne leur manque qu’un petit quelque chose pour jouer les grands rôles’’, a soutenu le technicien de 42 ans natif de la Médina (Dakar). Il a grandi à Hann-Yarakh, un quartier de la périphérie de Dakar.



Malick Dione a évolué dans le championnat national de D1 et de D2 à la fin des années 90. Parmi ses ex-coéquipiers figure l’actuel Secrétaire général du Casa Sports, Siaka Bodian.



