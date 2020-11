Dakar, 3 nov (APS) – Trois nouveaux joueurs, Moustapha Name (Paris FC, France), Franck Kanouté (Cercle Bruges, Belgique) et Arial Mendy (Servette Geneve, Suisse) font partie de la liste de 25 joueurs publiée mardi par le sélectionneur national, Aliou Cissé, pour la double confrontation avec la Guinée-Bissau, pour les éliminatoires de la CAN 2022.

Mendy, un ancien joueur de Diambars (élite sénégalaise) qui a rejoint la Suisse après avoir évolué au RC Lens et à Orléans (France), était souvent appelé pour renforcer l’équipe nationale lorsqu’il était au Sénégal.



Evoluant en défense centrale, le natif de Ziguinchor (sud) a été appelé par Cissé pour renforcer le couloir gauche, le talon d’Achille des Lions depuis les problèmes de santé de Pape Ndiaye Souaré.

Les milieux de terrain Moustapha Name et Franck Kanouté sont

les deux autres joueurs auxquels le sélectionneur national a fait appel.

Name a joué longtemps dans le championnat national avant d’être transféré, depuis deux saisons, à Pau (France).

Avec l’équipe paloise, il a réussi l’accession en Ligue 2 française, lors de la saison dernière, avant d’être transféré pendant le marché estival des transferts au Paris FC. Son club est le leader actuel de la Ligue 2.



En septembre 2019, Name a remporté le WAFU Cup of Nations avec l’équipe du Sénégal. Une victoire obtenue par tirs au but, contre celle du Ghana.



Franck Kanouté est le moins connu des trois nouveaux Lions. Après avoir joué en petites catégories au Sénégal, il a évolué en Italie avant d’être transféré cette saison en Belgique.



Les autres joueurs sont tous des habitués de la sélection nationale.

Voici la liste des joueurs sélectionnés :



Gardiens : Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France), Bingourou Kamara (RC Strasbourg, France)

Défenseurs : Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Moussa Wagué (PAOK Salonique, Grèce), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Salif Sané (Shalke O4, Allemagne), Ousseynou Ba et Pape Abdou Cissé (Olympiakos, Grèce), Saliou Ciss (Nancy, France), Arial Mendy (Servette, Suisse).

Milieux : Idrissa Gana Gueye (PSG, France), Moustapha Name (Paris FC, France), Pape Cheikh Diop (Dijon, France), Franck Kanouté (Cercle Bruges, Belgique), Pape Alioune Ndiaye (Fatih Karagumruk), Krépin Diatta (FC Bruges, Belgique), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre).



Attaquants : Habib Diallo (RC Strasbourg, France), Famara Diédhiou (Bristol City, Angleterre), Ismaila Sarr (Watford, Angleterre), Opa Nguette (Metz, France), Keita Baldé Diao (Sampdoria, Italie), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Boulaye Dia (Reims, France).