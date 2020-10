Dakar, 30 sept (APS) – Le technicien sud-africain, Pitso Mosimane, ancien sélectionneur des Bafana-Bafana (2010-2012) a été nommé entraîneur de l’équipe d’Al Ahly (Egypte) où évolue l’attaquant sénégalais, Aliou Badji, annoncent plusieurs médias.



Le club cairote, champion en titre a perdu son entraineur, le suisse René Weiler qui a décidé de prendre du recul pour des raisons personnelles à six journées de la fin du championnat.



Le technicien sud-africain est resté huit ans à la tête des Mamelodi Sundowns club avec lequel il a remporté cinq titres nationaux et une Ligue africaine des champions.



Il lui restait cinq ans de contrat avec le champion sud-africain mais a déclaré dans un communiqué avoir voulu vivre une autre expérience en signant à ‘’A Ahly, club africain du siècle’’.



En Egypte, il aura la possibilité d’ajouter une ligne à son palmarès le club cairote étant qualifié en demi-finales de la Ligue africaine des champions.



Mosimane va signer un contrat de deux ans et arrivera avec trois adjoints. Al Ahly est resté sept ans sans gagner la LDC africaine qui est son principal objectif en faisant venir le technicien sud-africain.



En demi-finale de la LDC, le club égyptien sera opposé au WAC de Casablanca. L’autre demi-finale sera un duel maroco-égyptien entre le Raja et le Zamalek d’Egypte.



