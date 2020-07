Dakar, 6 juil (APS) – Derek Boateng, un ancien milieu de terrain international du Ghana, se souvient de ce qu’il considère comme étant des effets néfastes des pratiques mystiques chez les Black Stars, l’équipe nationale masculine senior de son pays.

‘’La magie noire ou ‘juju’ est une pratique courante au sein de l’équipe nationale masculine senior de football du Ghana. J’avais des coéquipiers qui recouraient au ‘juju’. Certains joueurs des Black Stars ne pouvaient parfois même pas regagner leur chambre à cause des odeurs qui s’en dégageaient’’, se rappelle l’ancien milieu de terrain international.

‘’J’ai été obligé, encouragé en cela par Gyan Asamoah, de dire [aux coéquipiers] ce que j’avais à cœur de leur dire : qu’on arrête de tirer la couverture à soi et de penser à l’équipe’’, a dit Derek Boateng dans une interview publiée par plusieurs médias.

Selon lui, le recours à la magie noire a ruiné la participation des Black Stars du Ghana à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2013, en Afrique du Sud.

‘’Nous sommes tous ici pour défendre le Ghana, tout devrait être fait pour que l’équipe gagne le match. On ne doit rien faire pour détruire un joueur, pour prendre sa place’’, a rappelé l’ancien joueur, se souvenant de ce qu’il avait dit à ses coéquipiers il y a sept ans.

En 2012 déjà, le sélectionneur du Ghana, Goran Stevenovic, avait appelé la Fédération ghanéenne de football à mettre fin à de telles pratiques, selon Derek Boateng.

Certains joueurs comptaient sur la magie noire pour être titulaire dans la composition de la sélection nationale, selon l’ancien milieu qui a joué en Grèce, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, aux Etats-Unis et en Israël.

Boateng, qui a fait ses premiers pas chez les Black Stars lors de la CAN 2002, au Mali, estime qu’il n’est interdit à personne de recourir à une quelconque croyance pour son propre bénéfice, mais il ne sert à rien d’en faire un usage pouvant empêcher l’équipe nationale d’atteindre ses objectifs.

Le Ghana a remporté la CAN en 1963, 1965, 1978 et 1982. Il a été vice-champion des éditions 1968, 1970, 1992, 2010 et 2015.

En 2008, les Black Stars, jouant à domicile, ont pris la troisième place. Ils ont pris part aux phases finales de la Coupe du monde en 2006, 2010 et 2014.

Ils ont été éliminés lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2010, en Afrique du Sud.