Dakar, 3 août (APS) – Un jeune footballeur italien d’origine sénégalaise, Cheikh Ndour, surnommé Cher et âgé de 16 ans, a signé le week-end dernier un contrat de trois ans avec Benfica, un club portugais, a appris l’APS d’une source proche du joueur.



Né d’un père sénégalais et d’une mère italienne, le jeune footballeur a débuté son apprentissage à Brescia avant d’être transféré à l’Atalanta de Bergame, selon la même source, un membre de sa famille. Cheikh Ndour, capable de ‘’jouer à tous les postes du milieu’’, était dans la ligne de mire de plusieurs clubs européens dont l’Inter de Milan, la Juventus de Turin, le FC Barcelone et Liverpool.



‘’Mais il a décidé de signer en faveur de Benfica où il a l’assurance de pouvoir évoluer à court terme avec l’équipe A’’, a indiqué la même source.



Le joueur, qui a évolué dans les petites catégories italiennes, s’est entraîné avec son nouveau club après la signature de son contrat en présence de ses parents.



Son père, natif de Thiès, est un ancien footballeur du bataillon des sports des sapeurs-pompiers du Sénégal. Il a joué les ‘’nawetaan’’, le championnat national populaire, dans les quartiers Mbambara et Ballabé de Thiès, et au quartier Thieddo de la ville de Guédiawaye (banlieue de Dakar), rappelle la même source.