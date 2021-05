Dakar, 18 mai (APS) - L’avocat Moustapha Kamara, spécialiste des opérations de transferts, appelle la Fédération sénégalaise de football (FSF) à ériger une Commission d’agents de joueurs pour mieux contrer l’offensive des multinationales sur ce secteur.



"Les agents sous l’égide de la Fédération doivent s’organiser en commission dirigée par exemple par quelqu’un n’ayant rien à prouver dans le secteur comme Thierno Seydi", a expliqué l’avocat inscrit au barreau de Paris.

Selon Me Kamara, spécialiste du travail et du droit du sport, c’est la meilleure manière de "faire face aux grandes multinationales qui sont entrées de plain-pied dans le secteur et qui prennent des joueurs à tout le monde".

Moustapha Kamara, basé en France, a animé récemment un panel à l’Institut de formation aux métiers du sport (IFMS).

Selon lui, toutes les grandes sociétés d’agents en Europe (France et Allemagne) qui peinent à faire face aux multinationales regroupées autour des fonds de pensions et de grandes personnalités de la musique comme le rappeur américain Jay-Z, organisent la riposte en se regroupant.

"En France, ils se mettent à 10 ou 15, en Allemagne jusqu’à 20", a indiqué le praticien du droit, ajoutant que ces nouveaux arrivants paient des droits d’entrée aux joueurs, ce que les agents traditionnels n’arrivent pas à faire.

Aussi "ils ont tendance à tout rafler", a dit Me Kamara, évoquant l’exemple du rappeur américain Jay-Z, propriétaire de la franchise NBA des Nets de Brooklyn (Etats Unis d’Amérique).

La star américaine, arrivé il y a peu dans ce secteur, a déjà réussi à enrôler des joueurs de renommée internationale comme les internationaux belges Kevin De Bryune (Manchester City, Angleterre), Romelu Lukaku (Inter, Italie) et Axel Witsel (Dortmund, Allemagne), ainsi que la star anglaise Marcus Rashord (Manchester United, Angleterre).

En France, il a recruté récemment le jeune défenseur d’origine algérienne de Saint-Etienne Noham Abdellaoui, 17 ans.

Pour Me Moustapha Kamara, auteur du livre "Le contentieux sportif", sorti en 2018 aux éditions L’Harmattan, "le salut pour les agents locaux ne peut venir que de leur regroupement, et au Sénégal, Thierno Seydi est la personne la mieux indiquée pour diriger ce genre d’associations".

"Il a eu une carrière riche et a pleine d’expériences pour pouvoir aviser, conseiller et diriger", a commenté Me Kamara, qui a animé cette conférence dont les thèmes portaient sur "le transfert des joueurs, les métiers d’agents sportifs et intermédiaires et les contrats sportifs".

La rencontre était organisée au profit des étudiants et du corps professoral de l’Institut de formation aux métiers du sport, une structure basée à Dakar.