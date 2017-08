Dakar, 16 août (APS) – Un trio d’arbitres sénégalais dirigé par Malang Diédhiou officiera à l’occasion de la rencontre de quart de finale aller de Ligue africaine devant opposer Al Ahly à l’Espérance de Tunis, le 16 septembre prochain, a appris l’APS.



Cette rencontre présentée en derby du Maghreb est considérée comme l’une des rencontres phares de la Ligue africaine des champions entre les équipes les plus titrés du continent.



La rencontre aller est programmée au stade Borg El Arab d’Alexandrie.



Sur cette rencontre, Diédhiou qui a officié lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans en Corée du Sud et à la Coupe des Confédérations en Russie, sera assisté de ses juges de lignes habituels, Djibril Camara et El Hadj Malick Samba.



Le 4-ème arbitre est Maguette Ndiaye du Sénégal.



En plus d’Al Ahly-Espérance sportive de Tunis, on aura en quart de finale de la Ligue africaine des champions, Clube Ferroviario de Beira (Mozambique) à l’USM Alger (Algérie), les Mamelodi Sundows d’Afrique du Sud, champions d’Afrique en titre au Wydad Athlétique club de Casablanca (Maroc) et le Al Ahly Tripoli à l’Etoile sportive du Sahel (Tunisie).



