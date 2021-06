Dakar, 15 juin (APS) - Une mission conjointe de la FIFA et de la CAF est attendue à Conakry, en Guinée, du 21 au 24 juin, pour s’enquérir de la situation de la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) dont le processus électoral se trouve dans l’impasse, annonce l’instance dirigeante du football mondial dans un communiqué.



La délégation sera composée de Rolf Tanner, le chef du département de gouvernance des associations membres de la Fifa et Jean-Jacques Diène, chef du bureau du secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF).



Me Diène est un avocat sénégalais, ancien conseiller juridique de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Prévue en mai dernier, l’élection à la présidence de la FEGUIFOOT se trouve bloquée depuis que les candidatures du président sortant, Antonio Souaré, et de l’ancien secrétaire général de l’AS Kaloum (élite guinéenne), Aboubacar Touré, ont été déclarés irrecevables.



A Conakry, ces officiels de la CAF et de la FIFA vont rencontrer outre le ministre guinéen des Sports, des membres du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, dont le 1er

vice-président Amadou Diaby.

Ils vont également s’entretenir avec le secrétaire général de la FEGUIFOOT, le président du FC Kaloum, le président et vice-président de la commission électorale, le président et vice-président de la commission électorale de recours, ainsi que le président et le vice-président de la commission éthique, selon le même communiqué.



SD/BK