Dakar, 6 jan (APS) Le ministre des Sports, Matar Bâ, a annoncé vendredi l’inauguration, en 2017, de plusieurs infrastructures sportives, dont le stade Ngalandou Diouf de Rufisque.

‘’On va vers l’inauguration d’infrastructures sportives. Lundi à 16 heures 30, le président Macky Sall sera au stade Alassane Djigo pour couper le ruban. Nous sommes fin prêts’’, a-t-il dit.

S’exprimant dans un entretien avec des journalistes de l’APS, Matar Bâ s’est réjoui de l’état d’avancement des chantiers entrepris par son département à Dakar et dans les régions. ‘’Nous avons démarré le stade Mbao, nous sommes au stade Ngalandou Diouf, au stade Ndiarème Limamoulaye. Avant fin d’avril, nous aimerions inaugurer ces différentes infrastructures’’, a-t-il déclaré.

Il a rappelé le démarrage des travaux de l’arène nationale et du stadium multifonctionnel ‘’Dakar arèna’’. ‘’ Il nous reste la pose de la première pierre des trois stades régionaux de Kédougou, Sédhiou et Kaffrine. Nous avons épuisé les procédures, nous attendons la fin de la Coupe d’Afrique des nations pour faire le déplacement vers ces régions et régler définitivement cette injustice’’, a expliqué Matar Bâ.

Il a indiqué que ses services sont en train d’anticiper sur le stade Assane Diouf en attendant le règlement du problème foncier. ‘’Nous avons saisi le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan pour qu’il travaille avec les investisseurs, parce que le terrain avait été cédé à des Chinois pour lever le contentieux foncier. Nous sommes en train d’anticiper sur les procédures’’, a poursuivi Matar Bâ.

Il a annoncé la reprise des travaux du stade communal des Parcelles assainies pour un coût global d’un milliard de franc CFA. ‘’ On attaquera par les Parcelles assainies, c’est un milliard de francs CFA pour régler définitivement le problème de ce stade communal’’, a précisé Matar Bâ.