Dakar, 16 mai (APS) – La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, samedi à Kigali (Rwanda), à l’issue de la réunion de son Comité exécutif, la mise en place d’un programme de formation d’un corps d’élite d’arbitres.



’’Le Secrétaire général a présenté au Comité exécutif, le programme de formation d’un corps d’élite d’arbitres au sein de la CAF, résultat d’un accord de collaboration signé avec la FIFA mais resté sans effet’’, indique le communiqué issu de la réunion du comité exécutif.

’’Doté d’un budget de près d’un million de dollars par an, ce programme vise à sélectionner sous contrat des arbitres qui seront payés, suivis et formés par des instructeurs techniques et physiques FIFA /CAF’’, explique la même source.

L’arbitrage africain a été pendant longtemps considéré comme une faiblesse du football sur le continent avec des hommes en noir souvent accusés de fausser le résultat des rencontres.



Selon des médias marocains, l’équipe du WAC de Casablanca (Maroc) va saisir la CAF pour se plaindre du mauvais arbitrage de l’Ethiopien Bamlak Tessema lors du quart de finale aller contre le MC Alger, vendredi, un match qui s’était soldé par un nul 1-1.

SD/OID