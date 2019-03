Dakar, 4 mars (APS) – Tout but inscrit par un joueur qui a commis une faute de main involontaire sera désormais invalidé, a décidé l’instance garante des lois du jeu dans le football, l’International football association Board (IFAB).



Ce changement qui entrera en vigeur le 1er juin prochain a été entérnié par l’IFAB, samedi en Ecosse.



’’Involontaire ou volontaire, toute main dans la surface sera automatiquement sifflée’’, souligne l’IFAB citée par le communiqué.







Cela veut dire qu’un ‘’but inscrit directement de la main/du bras (même de manière accidentelle) et un joueur qui marque ou se crée une opportunité de marquer après avoir obtenu la possession/le contrôle du ballon de la main/du bras (même de manière accidentelle) ne sera plus toléré’’.







Toutefois, il n’y a aucune précision pour l’instant sur les mains ‘’involontaires’’ défensives dans la surface de réparation qui ne sont pas actuellement sanctionnées par un penalty.







L’autre changement attendu se fera sur les remplacements de joueurs, retient le même document.



Désormais, ’’lors des remplacements, le joueur devra sortir par le chemin le plus court et non plus par le milieu de terrain en serrant la main de son remplaçant’’.



’’Lors d’un coup franc les joueurs perturbants les murs adverses, pourront être sanctionnés’’, a indiqué l’IFAB qui prévoit d’apporter des nouveautés sur l’exécution des penaltys.







’’Lors d’un penalty, le gardien n’aura plus l’obligation d’avoir les deux pieds sur la ligne mais plus qu’un seul’’, a ajouté la même source.







