Dakar, 6 nov (APS) – Les Fédérations sénégalaise et royale marocaine de football ont décidé de signer une convention de partenariat, rapporte le communiqué ayant sanctionné la réunion jeudi du Comité exécutif de l’instance dirigeante du football sénégalais.



‘’Cette convention est axée sur le développement, le partage d’expériences et l’organisation de rencontres sportives’’, précise le même communiqué.



En octobre dernier, les sélections A du Maroc et du Sénégal et celles des U20 ont disputé des rencontres de préparation à Rabat.



Les seniors préparent les deux journées des éliminatoires de la CAN 2022 programmées en novembre, tandis que les U20 préparent les tournois zonaux de qualification en phase finale de CAN de leur catégorie.



La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a signé une convention de partenariat avec une cinquantaine de fédérations africaines ces dernières années.



Lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2014, le Sénégal avait délocalisé son match de qualification contre la Côte d’Ivoire à Casablanca.