Dakar, 29 mai (APS) - L’édition 2019 de la WAFU Cup of Nations, un tournoi des fédérations ouest africaines de football, va se jouer du 28 septembre au 12 octobre à Thiès suivant un format inédit qui verra les 16 équipes en lice jouer des préliminaires avant d’entrer de plain-pied dans la compétition, a appris l’APS, mercredi, à Dakar.



Les huit vainqueurs des préliminaires poursuivront la compétition pour la conquête du titre de champion, tandis que les huit autres auront droit à une nouvelle chance sous forme de play-down.

"Les équipes présentes au tournoi joueront au moins deux matchs durant le tournoi", a annoncé le président de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA), Augustin Senghor.

"La chaîne Fox Sports, qui est la maitresse d’œuvre du tournoi et qui va prendre tout en charge, a décidé de mettre en avant l’aspect spectacle", a précisé Augustin Senghor.

Les équipes vont ainsi s’affronter jusqu’au dernier qui va remporter le titre, la même chose étant valable pour les équipes appelées à jouer les play-down.

"En tout cas, il y aura 22 matchs entre les 16 équipes présentes sur un seul stade, le Lat Dior de Thiès", a détaillé le secrétaire général de l’UFOA A, le Gambien Jammeh Bodjang.

La chaîne américaine Fox, à l’origine de ce tournoi organisé en collaboration avec les deux zones de l’UFOA, n’a pas lésiné sur les moyens puisque le vainqueur du tournoi percevra la somme de 100.000 dollars US (plus de 50 millions de francs), a-t-on appris des organisateurs.

Le vainqueur des play-down va lui recevoir une enveloppe de 75.000 dollars US, ont-ils précisé, signalant que toutes les 16 équipes présentes seront prises en charge totalement et percevront une prime de participation de 6000 dollars US.

Le Maroc a été invité à prendre part au tournoi en lieu et place de la Sierra Leone sous le coup d’une suspension de la Fifa.

Le tirage au sort des préliminaires a donné les résultats suivants : Sénégal-Guinée Bissau, Mali-Niger, Côte d’Ivoire-Cap Vert, Burkina Faso-Mauritanie, Nigeria-Togo, Ghana-Gambie, Guinée-Bénin et Maroc-Liberia.

