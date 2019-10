Thiès, 11 oct (APS) - L’entraîneur de l’équipe capverdienne de football qualifiée pour la finale des play-down de l’édition 2019 du tournoi de l’UFOA (Wafu Cup des nations), Janito Carvalho, invite les autorités sportives à prendre en compte davantage le travail accompli sur le plan local.



"La qualification en finale du play-down doit être un déclic’’ pour démontrer que "des choses intéressantes peuvent être faites sur le plan local si on accepte de s’y investir", a expliqué le technicien capverdien dont l’équipe sera confrontée à celle de la Guinée.

Janito Carvalho pense à des investissements dans le championnat local, sur la formation des joueurs locaux et des techniciens.

"Si on accepte ses investissements, on va recoller encore une fois à la crème du football continental", a dit le technicien capverdien.

Après deux qualifications d’affilée en phase finale de la CAN en 2013 et en 2015, les "Requins Bleus" du Cap-Vert ont raté les deux dernières éditions en 2017 et en 2019.

Les footballeurs locaux du Cap-Vert, en se qualifiant en finale des play-down, "ont démontré qu’ils méritent le plus grand respect", a-t-il ajouté.



Il dit espérer que le sélectionneur de l’équipe A va appeler lors des prochaines sorties des joueurs évoluant sur le plan local.

