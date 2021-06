Dakar, 1-er juin (APS) - L’arrière droit des Lions, Youssouf Sabaly, absent, mardi, de la séance d’entrainement de l’équipe nationale va retourner en France ’’pour des raisons personnelles’’, a annoncé Aliou Cissé, le sélectionneur national en conférence de presse.

’’La raison est simple, il est absent, il doit retourner en France pour raisons personnelles’’, a déclaré Aliou Cissé espérant retrouver son défenseur pour le deuxième match amical contre le Cap Vert, le 8 juin.



Le Sénégal doit jouer son premier match amical contre la Zambie, ce samedi 5 juin.



Sabaly, formé au Paris-Saint-Germain où il n’a jamais réussi à s’imposer, a joué ces dernières années aux Girondins Bordeaux où son contrat est arrivé à expiration.

En mars, l’équipe bordelaise qui a bataillé jusqu’à la dernière journée pour sauver sa place, lui avait proposé un contrat auquel le défenseur sénégalais n’avait pas encore favorablement répondu.

Des médias français font état des intérêts de Naples (Italie) pour le joueur.

Les attaquants Habib Diallo (RC Strasbourg, France) et Sada Thioub (Angers, France) convoqués par Cissé contre Contre la Zambie (5 juin) et le Cap Vert (8 juin) sont également absents.



Il ont été remplacés par Mame Baba Thiam (Fenerbahçe, Turquie) et Abdallah Sima (Slavia Prague, République tchèque).

L’équipe du Sénégal a débuté samedi un stage de préparation en direction de ses deux prochains amicaux contre la Zambie et le Cap Vert.

