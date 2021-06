Dakar, 7 juin (APS) - L’arrière droit sénégalais Youssouf Sabaly (28 ans), en fin de contrat à Bordeaux (élite française) où il a passé cinq saisons, s’est engagé jusqu’en 2026 avec le Betis Séville (élite espagnole).

Au Bétis Séville, il retrouvera l’international français Nabil Fekir, formé à Lyon, et le défenseur algérien Aïssa Mandi.



Le latéral droit formé au PSG va ainsi vivre en Espagne sa première expérience de footballeur hors hexagone.



Il aura pris part à 150 matchs en cinq saisons sous les couleurs des Girondins de Bordeaux où il était arrivé en 2016 en provenance du PSG, après deux prêts consécutifs à Nantes et Evian-Thonon-Gaillard.



Youssouf Sabaly a joué la Coupe du monde 2018 et la CAN 2019 avec les Lions.