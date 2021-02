Nouakchott, 25 fév (APS) - Le technicien sénégalais Youssouph Dabo, qui cumulait les fonctions de sélectionneur des moins de 20 ans et d’entraîneur de l’équipe de Teungueth FC, a décidé de continuer l’aventure avec l’équipe de Rufisque avec laquelle il a prolongé de deux ans son contrat, a appris l’APS.

"La direction de Teungueth FC a le plaisir de vous annoncer la prolongation de deux ans du contrat de Youssoupha Dabo, entraîneur de l’équipe professionnelle", indique le club rufisquois dans un communiqué.

Teungueth FC et Youssouph Dabo sont désormais liés jusqu’en 2023. En sus de cette prolongation, le technicien est promu manager général du club-phare de Rufisque, à Dakar.



"L’entraîneur renforce par la même occasion son staff technique avec l’arrivée de Landry Lopy, l’objectif étant de mettre en place un projet global pour favoriser la cohésion technique et faciliter les transitions entre les différentes catégories (cadette, junior et senior)", rapporte le communiqué.

En novembre dernier, la Fédération sénégalaise de football, à l’issue d’une réunion de son comité exécutif, avait demandé aux sélectionneurs nationaux cumulant leur fonction avec celle d’entraîneur, de faire un choix entre ces deux postes dans les trois mois à venir.

En plus des compétitions domestiques (Ligue, Coupe du Sénégal et Coupe de la Ligue), le TFC est engagé en Ligue africaine des champions où il a joué deux rencontres en phase de poule (une défaite 1-2 contre l’Espérance de Tunis et un nul contre le Zamalek).

Youssouph Dabo est arrivé sur le banc du TFC lors de la saison 2019-2020, en provenance du Stade de Mbour.



Le jeune technicien sénégalais a aussi dirigé le Guédiawaye FC pour sa première expérience sur un banc dans un club sénégalais. Il a collaboré avec l’encadrement technique des Lions lors des CAN 2017 et 2019, comme superviseur pour l’équipe nationale A.

Eliminée de la CAN U20 après sa défaite en finale du tournoi de qualification, l’équipe nationale n’a aucune échéance dans le futur proche en attendant les éliminatoires de l’édition 2023 de la CAN de la catégorie.