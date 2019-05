Dakar, 22 mai (APS) - L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans, qui fera face à celle de Tahiti, ce jeudi, pour son premier match de la Coupe du monde, s’attend à une rencontre difficile face à un adversaire qu’elle ne connaît pas beaucoup, a déclaré son entraîneur, Youssouph Dabo.

"Nous ne connaissons pas bien notre adversaire, mais de toute façon on s’attend à un match difficile parce que toutes les équipes, lors de leur entrée en matière dans une compétition, essaient de jouer pour préserver leurs chances de qualification au second tour", a expliqué le technicien sénégalais au cours d’une conférence de presse.



Il a rappelé que la Coupe du monde, c’est un cran au dessus de la CAN, soulignant que par conséquence ce sera une compétition difficile où l’ambition première du Sénégal sera de faire partie des deux premiers et de passer au second tour de la compétition.



Mais, s’il attend à une rencontre difficile, Dabo souligne que son groupe de performance n’est en revanche sous aucune pression.



"Nous avons bien travaillé durant la CAN et en préparation de cette compétition", a-t-il assuré, estimant que les matchs de préparation (Uruguay et Panama) doivent aider son équipe à gommer ses lacunes.



Interpellé à la suite de son entraîneur, le milieu de terrain Ousseynou Cavin Diagne déclare que le Sénégal va se contentrer sur son jeu.



"Nous allons respecter les consignes et jouer notre football", a-t-il dit, se disant décidé à mettre son expérience au service de ses coéquipiers.



Avec Ibrahima Niane et le capitaine Souleymane Aw, le milieu de terrain du Mans (D3 française) fait partie, avec des joueurs ayant pris part à l’édition 2017 de la Coupe du monde des moins de 20 ans jouée en Corée du Sud.