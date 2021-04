Dakar, 29 avr (APS) – La zone A (neuf pays dont le Sénégal) de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) a annoncé l’organisation, du 17 au 31 juillet 2021, au Cap-Vert, de son tournoi de qualification à la Ligue féminine des champions.

‘’Sept clubs représentant le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée, le Cap-Vert, le Liberia et la Sierra Leone ont donné leur accord pour prendre part au tournoi’’, indique le programme de la compétition.



A la fin du tournoi, la zone A de l’UFOA connaîtra son représentant à cette compétition créée l’année dernière par la Confédération africaine de football pour développer le football féminin.

Au Sénégal, le championnat féminin va aborder la dernière ligne droite de la saison 2020-2021 par des play-offs prévus dans les jours à venir.



Deux poules constituées de six et de cinq clubs ont pris part à la première phase de la saison, et la Fédération sénégalaise de football a décidé de ne pas organiser la Coupe du Sénégal de football féminin, cette année.



Pour dérouler son programme de développement du football, la zone A de l’UFOA a confirmé l’organisation de deux tournois réservés aux moins de 15 ans, qui auront lieu en Guinée et en Guinée-Bissau.



Des pays de la zone vont se retrouver à Conakry du 21 au 23 mai, d’autres se réuniront à Bissau du 28 au 30 mai.

D’autres tournois ont été programmés, chez les filles de moins de 17 ans et de moins de 20 ans, mais la direction de la zone A de l’UFOA attend que les pays hôtes confirment leur décision d’accueillir les compétitions.