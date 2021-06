Dakar, 4 juin (APS) – Le ministre des Sports, Matar Bâ, a invité, vendredi, l’équipe nationale féminine de handball à ’’hisser haut’’ le drapeau national lors du Championnat d’Afrique de la discipline prévu à Yaoundé (Cameroun).

’’Nous savons pouvoir compter sur vous, je ne vais vous fixer aucun objectif ou le seul que je vous demande, c’est de bousculer la hiérarchie et de hisser haut les couleurs nationales’’, a dit le ministre des Sports en remettant le drapeau national à la délégation sénégalaise.

Matar Ba a souligné que la sélection féminine, vice-championne d’Afrique, a l’habitude de jouer les premiers rôles.

’’Je veux qu’on signe un contrat moral, celui de dire que si vous vous hissez en finale que je fasse le déplacement de Yaoundé pour qu’on gagne ensemble le trophée continental’’, leur a-t-il lancé.

’’Le plus important, c’est de se qualifier pour les prochains Championnats du monde prévus en Espagne’’, a ajouté Matar Ba avant de saluer ’’le bon travail fait à la Fédération sénégalaise de handball’’ par le président Seydou Diouf.

’’Je peux vous dire que vous faîtes partie des présidents de Fédération qui font plus que correctement leur travail. Vous faites des résultats et vous apportez des moyens additionnels’’, a-t-il dit à l’endroit de M. Diouf.

La 24e édition des Championnats d’Afrique féminin de handball aura lieu du 8 au 13 juin 2021 à Yaoundé au Cameroun.

Le Sénégal évoluera dans le groupe A en compagnie de la Tunisie, de la Guinée et de Madagascar.

Dans le groupe B, il y a le Cameroun, Nigeria, RD Congo et Kenya tandis que dans la C, il y a l’Angola, champion en titre, Congo, Cap Vert et l’Algérie.

L’équipe algérienne a déclaré forfait, selon les médias locaux.

