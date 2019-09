Saly-Portudal (Mbour), 26 sept (APS) - Le ministre des Sports, Matar Bâ, a salué le ‘’travail remarquable’’ de la fédération sénégalaise de handball (FSH), en remettant mercredi le drapeau national à l’équipe nationale féminine de la discipline, en perspective du tournoi qualificatif des Jeux olympique de Tokyo 2020.

‘’Je salue le travail remarquable que mènent le président de la FSH, Seydou Diouf, le staff technique de l’équipe nationale féminine du Sénégal et l’ensemble des membres de ladite fédération qui ont fini de hisser cette discipline à la tête des plus grandes nations de l’Afrique, en si peu de temps’’, a-t-il notamment déclaré.

Il a souligné que l’actuel président de la FSH a fini de montrer "toutes ses qualités de manager’’, en faisant ainsi du handball l’’’une des plus grandes disciplines sportives’’ qui donnent beaucoup de satisfaction au Sénégal.

’’Les +Lionnes+ ont, avec ce tournoi, la possibilité de montrer au peuple sénégalais leur engagement et leur patriotisme’’, a-t-il dit lors de la cérémonie de remise de ce drapeau, qui s’est tenue à Saly-Portudal (Mbour, ouest).

Porteur d’un message du chef de l’Etat, Macky Sall, le ministre des Sports a indiqué avoir choisi de venir dans la ’’tanière’’ au lieu de recevoir les "Lionnes’’ dans les locaux de son ministère, pour constater les conditions dans lesquelles elles se trouvent pour aborder ce tournoi ‘’extrêmement important pour le Sénégal’’.

L’équipe nationale féminine de handball du Sénégal, coachée par le technicien français Frédéric Bougeant, participe à ce tournoi qui se tient du 26 au 29 septembre à Dakar-Aréna, dans la nouvelle ville de Diamniadio.

Il estime que ‘’le handball a fini de prendre sa place dans l’échiquier national dans le domaine des sports’’. Il dit être venu transmettre le ‘’message d’encouragement et de soutien’’ du président Macky Sall. D’après lui, ce dernier est en train d’investir dans le sport qui constitue ‘’un levier extrêmement important’’ pour le développement économique et social du Sénégal.

‘’Le président de la République m’a chargé de vous de dire que le peuple sénégalais, à travers lui, sera, à tous moments et à tous temps, à vos côtés pour vous donner l’énergie positive qu’il faut, vous supporter et créer les conditions nécessaires pour vous permettre de sortir victorieuse de cette compétition’’, a déclaré le ministre des Sports.

‘’Quand on porte le maillot national, on est ambassadeur, on se bat pour son pays. Vous devez transcender tous les problèmes, rendre hommage à votre pays et faire plaisir à l’ensemble du peuple sénégalais. Et c’est un sacerdoce comme vous l’avez toujours fait’’, a-t-il lancé aux Lionnes.

A son tour, le président de la fédération sénégalaise de handball, Seydou Diouf, affirme que ‘’c’est un grand honneur pour le handball sénégalais qui, aujourd’hui, est reconnu de manière officielle à travers cette visite du ministre des Sports qui est venu délivré un message du Chef de l’Etat, un message galvanisateur pour les filles [...]’’.

Pour lui, cette visite du ministre a été une occasion de rencontrer les joueuses, de mieux les connaître, saluer leurs performances, leur engagement, leur sens élevé du patriotisme, entre autres qualités, qui, de l’avis de Seydou Diouf, ont permis d’avoir une sélection nationale féminine qui fait partie des quatre premières nations africaine de handball.