Diourbel, 28 mai (APS) – Une délégation d’une trentaine de personnes, des lutteurs, encadreurs et personnel médical, a quitté Diourbel jeudi pour se rendre à Kaolack, hôte, à partir de vendredi, d’un tournoi national de lutte simple, doté du drapeau du chef de l’Etat, a constaté l’APS.



‘’C’est une délégation de trente personnes composée de lutteurs, d’un personnel l’encadrement médical, et de membre du comité régional de gestion de la lutte (CRG). Nous espérons que cette année sera la bonne et que le drapeau viendra à Diourbel’’, a ainsi déclaré le gouverneur, au moment de remettre le drapeau à la délégation régionale en partance pour la capitale du Saloum.



‘’Diourbel a une délégation bien préparée, composée de jeunes lutteurs bien encadrés, bien entrainés, et déterminés avec des encadreurs très chevronnés’’, a fait valoir le chef de l’exécutif régional.



Il a invité les représentants de la région de Diourbel à ce tournoi à cultiver l’esprit sportif durant cette compétition durant laquelle ils sont appelés à croiser d’autres délégations provenant d’autres localités du pays.





FD/AKS