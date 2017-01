Dakar, 10 jan (APS) – Le Sénégal qui prendra à une compétition réunissant les six meilleures nations africaines de rugby a pour ambition de conforter cette position, lit-on dans la publication mensuelle de la Fédération sénégalaise (FSR) de la discipline.









"L’objectif de la FSR est de se maintenir en groupe A à l’issue de cette compétition des 6 nations africaines en 2017", indique la newsletter qui fait le bilan de la saison écoulée.



Les pays qui joueront ce tournoi sont la Namibie, le Kenya, l’Ouganda, le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal.



"La formule de compétition ressemblera au Tournoi des 6 nations qui se déroule en Europe, nous allons recevoir deux matchs au Sénégal fin juin début juillet, puis nous voyagerons 3 fois à l’extérieur (Namibie, Kenya et Tunisie)", précise le document.



"À l’issue de ces matchs qui se dérouleront jusqu’à début août les équipes seront classées de 1 à 6, les 5 premières resteront en groupe A, la derrière retombera en groupe B", ajoute la même source.



Les cinq premières équipes prendront part en 2018 au tournoi de qualification à la prochaine Coupe du monde de rugby prévue au Japon en 2019.



Par ailleurs, pour intégrer ce top africain, l’équipe du Sénégal de rugby a remporté trois matchs respectivement contre la Zambie et Madagascar en juin dernier dans un tournoi organisé à Tananarive et le dernier contre la Tunisie (15-14), en novembre.





SD/PON