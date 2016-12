Tambacounda, 25 déc (APS) - Le Directeur général de la Police nationale (DGPN), le commissaire Oumar Maal a déclaré, dimanche à Tambacounda, avoir délivré à ses hommes un message de "bonne conduite, de cohésion au sein de la police" et de synergie avec les autres forces de défense et de sécurité, en particulier la gendarmerie, pour faire face à l’ennemi commun le terrorisme.







Le DGPN qui s’adressait à la presse a salué "l’engagement, le dynamisme et la persévérance" des fonctionnaires de police rencontrés lors de sa tournée nationale entamée depuis mardi dernier.



Oumar Maal qui était samedi soir à Kidira, a affirmé avoir délivré des messages qui ont trait à l’attitude du policier sur la voie publique, au commissariat et dans les quartiers où il réside et son comportement vis-à-vis des populations.



Le second message porte sur la "nouvelle posture" à renforcer face au "défi mondial" que constitue le terrorisme qui "appelle une action en synergie de la part de toutes les forces de défense et de sécurité, avec en amont l’implication des populations".



Le Directeur général de la Police nationale a souligné la nécessité pour la police de "renforcer les liens avec les membres des forces de défense et de sécurité, mais également et surtout avec la gendarmerie avec laquelle (elle) partage le terrain en tout temps et en tout lieu".



"Pour frapper fort face à un ennemi commun, la division n’a pas sa place", a-t-il dit, notant avoir appelé les policiers à la "cohésion en leur sein d’une part, et d’autre part avec les autres forces de défense et de sécurité, et en particulier avec les gendarmes".



Le commissaire Maal a en outre noté que le terrorisme est une menace "invisible, insaisissable", face à laquelle "il faut être en alerte et promouvoir l’alerte chez les autres".



"C’est pourquoi j’ai fait le tour de la frontière avec le Mali et le tour de la frontière nord avec la Gambie, pour demander aux hommes de rester alertes et de surveiller nos arrières", a dit le DGPN.



Il a également assuré que les opérations conjointes contre la coupe illicite de bois vont se poursuivre et "monter en puissance".



Pour Oumar Maal, les forces de défense et de sécurité et la police en particulier doivent jouer un rôle de premier plan dans la politique d’émergence mise en œuvre par les pouvoirs publics.



Empruntant l’image du train, il a relevé que "la police ne doit pas faire partie des wagons, mais de la locomotive de l’émergence du pays". Ce, à l’image des autres forces de défense et de sécurité, "parce que le développement ne peut s’opérer sans la paix et la sécurité", a-t-il relevé.