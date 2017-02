Tambacounda, 11 fév (APS) - Le ministre de la Justice, Me Sidiki Kaba a plaidé, samedi, pour le relèvement du plateau technique de l’Hôpital régional de Tambacounda qui, en raison de sa position géographique, reçoit des patients de pays voisins en plus de ceux de la zone qu’il polarise et de régions proches.

"L’hôpital régional de Tambacounda doit avoir un plateau technique relevé, parce que c’est un hôpital partagé avec les populations des pays voisins", a dit Me Kaba, lors de l’ouverture des journées régionales de la santé et de l’action sociale, au conseil départemental de Tambacounda.

Axées sur le thème : "Promotion de la santé maternelle et protection des groupes vulnérables", ces journées qui ont démarré vendredi, visent le renforcement de la santé des populations de la région et la protection des groupes vulnérables, selon les organisateurs.

Au terme de la cérémonie à laquelle avaient pris part des représentants du personnel de santé, des élus, des responsables de services administratifs, de projets et programmes, entre autres, Me Kaba a dit être "très enthousiaste" de porter le plaidoyer, pour que ce relèvement du plateau technique soit une réalité.

Le ministre de la Justice représentait sa collègue de la Santé et de l’Action sociale, marraine de la manifestation, en qui il a salué une "personne responsable, compétente et sérieuse dans son travail".



Il a loué le travail "remarquable" et l’"engagement sans faille" de Awa Marie Coll Seck dans toutes les parties du Sénégal.

Sidiki Kaba a relevé que sur dix ambulances distribuées par le département de la Santé, la région en a reçu six, dont l’une a été remise à la commune de Koussanar. L’équité territoriale prônée par le président de la République doit aussi être une "équité médicale", a-t-il commenté.

Tout en saluant l’initiative et félicitant les promoteurs qualifiés de "pionniers" qui ont "ouvert la voie", le ministre a souligné que la problématique de la santé doit être "au cœur des réflexions, tout comme elle est au cœur de l’action gouvernementale".

Par ailleurs, le ministre a retenu que le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), à travers sa composante pistes rurales pourrait aider à limiter les causes de décès maternels liées aux difficultés d’évacuation, en raison de pistes cahoteuses reliant certaines localités lointaines et enclavées aux structures de santé.



Le PSE dont un des axes vise la valorisation du capital humain, traduit aussi la place prioritaire à la santé qui est un préalable au développement, a-t-il dit.

"Les femmes ne doivent plus subir la mort en donnant la vie", alors que la venue au monde d’un enfant devrait plutôt être un évènement de joie, a dit le ministre de la Justice.

Au programme de la rencontre ont figuré en bonne place des communications sur les déterminants des décès maternels dans la région de 2010 à 2016, la problématique du recrutement des élèves sortis du centre régional de formation en santé (CRFS).



La situation des groupes vulnérables ainsi que l’évolution du financement du fonctionnement de l’hôpital de 2010 à 2016 ont aussi fait l’objet de présentations.