Koussanar (Tambacounda), 13 jan (APS) - Deux projets d’élevage pour un financement global de 31 milliards seront mis en œuvre dans la région de Tambacounda, en remplacement du Projet de développement de l’élevage au Sénégal oriental et en haute Casamance (PDESOC) a annoncé, jeudi à Koussanar, le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye.









Le PDESOC qui a enregistré de grandes réalisations à Tambacounda est remplacé par le projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Sénégal à hauteur de 16 milliards de frs CFA, a dit Aminata Mbengue Ndiaye.



Le ministre de l’Elevage et des Productions animales qui co-présidait avec son collègue de l’Environnement Abdoulaye Baldé la journée nationale de sensibilisation sur les feux de brousse a indiqué que le PRAPS couvrira les départements de Koumpentoum et Bakel.

"Les départements de Tambacounda et Goudiry vont suivre dans les prochains mois à travers un projet complémentaire au PRAPS, en cours de formulation avec la Banque islamique de développement pour une enveloppe de 15 milliards de frs CFA" a ajouté Aminata Mbengue Ndiaye.

Ce qui portera à 31 milliards les montants qui seront injectés dans les deux projets dont les durées n’ont pas été indiquées.

Elle a relevé que dans la région orientale de Tambacounda, le PDESOC a permis la réalisation de nombreuses infrastructures parmi lesquelles des forages, des marchés à bétail, des magasins d’aliments, des parcs à vaccination. Il a doté les éleveurs de motofaucheuses, de géniteurs performants, de stocks d’aliments de bétail en plus des appuis en matière de lutte contre les feux de brousse.