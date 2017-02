Dakar, 1er fév (APS) – La Fondation Rockfeller et la municipalité de Dakar publient, jeudi à 9h 30 à l’hôtel de ville de Dakar, la "Stratégie de résilience pour la ville de Dakar, la première en Afrique" annonce un communiqué reçu à l’APS.



Après la publication de la Stratégie de résilience, le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall et Michael Berkowitz, président du Réseau des 100 villes Rockfeller, feront face à la presse, note la source.



Elle ajoute que Dakar avait été sélectionnée en décembre 2013 comme membre de ce prestigieux réseau aux côtés de villes comme Londres, Paris, New York, Bangkok, Kigali et Rio de Janeiro.



La cérémonie de publication de la stratégie, organisée conjointement par le réseau 100 ville résilientes et la municipalité de Dakar, réunira les principaux acteurs concernés par les enjeux liés à la résilience, l’engagement civique, le changement climatique, et l’économie.