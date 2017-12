Dakar, 22 déc (APS) – Le Mouvement sénégalais de la paix (MSP) a condamné, vendredi, la décision des Etats-Unis d’Amérique proclamant Jérusalem comme capitale de l’Etat d’Israël et approuvé la résolution du l’Assemblée générale des Nations unies.

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, ce jeudi, une résolution exigeant que tous les Etats membres ’’respectent les résolutions du Conseil de sécurité concernant Jérusalem et s’abstiennent de reconnaître les actions et les mesures qui y sont contraires’’.

Le texte, qui a été adopté par 128 voix pour, 9 contre et 35 abstentions, déplore ’’au plus haut point’’ les récentes décisions relatives au statut de Jérusalem. Le 6 décembre, les Etats-Unis ont reconnu la Ville sainte comme capitale d’Israël et annoncé leur volonté d’y transférer leur ambassade depuis Tel-Aviv. En réaction, le MSP se dit "contre toutes mesures unilatérales’’ et affirme que "le statut de Jérusalem ne peut être résolu que par négociation entre Israéliens et Palestiniens, sous l’égide des Nations unies."

Il a également réclamé l’arrêt de la colonisation des territoires occupés par Israël et le retour aux frontières de 1967, rappelant "le statut spécial de Jérusalem ou Musulmans, Chrétiens et Juifs doivent cohabiter et vivre en harmonie."