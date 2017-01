Dakar, 13 jan (APS) - Le Forum des jeunes socialistes (FJS) et les Jeunesses socialistes du département de Dakar (JSD) organisent, à 16h à la Maison du Parti socialiste (PS, mouvance présidentielle), une conférence de presse sur l’affaire Bamba Fall, annonce un communiqué reçu à l’APS.





Cette rencontre va porter sur "l’arrestation et la mise sous mandat de dépôt de Bamba Fall et compagnie dans l’affaire du saccage de la salle du bureau politique et l’agression des responsables socialistes" renseigne la source.

Elle ajoute que cet échange avec les journalistes vise à "recadrer le débat pollueur sur ce dossier politico-judiciaire et édifier l’opinion publique et le peuple sénégalais sur les tenants et les aboutissants de cette affaire".



