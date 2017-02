Dakar, 16 fév (APS) - Le président d’honneur de Présence chretienne Théodore Ndiaye anime, samedi à 15h, à la Maison de la culture Douta Seck, une conférence publique sur le thème : "l’engagement citoyen à la lumière des enseignements du Pape Jean Paul II", annonce un communiqué parvenu à l’APS.



Co-organisée par le Centre des oeuvres catholiques, le Conseil diocésain du Laïcat de l’Archidiocèse de Dakar et l’Association Présence Chrétienne, la rencontre sera présidée par Monseigneur Benjamin Ndiaye.



Cette manifestation qui s’inscrit dans le cadre de la célébration des 25 ans de la visite du pape jean Paul II au Sénégal, a pour objectif de mettre à jour "l’Appel du Saint Père" lancé lors de son séjour sur la terre sénégalaise, renseigne la source.



Elle ajoute qu’il s’agira de questionner son "Actualité, son Bilan et ses Perspectives" pour une meilleure participation des cadres et dirigeants catholiques dans la construction de la nation.







Sont attendues à cette rencontre, les interventions de l’historienne et présidente du Mouvement Citoyen, Pr Penda Mbow, du président de l’Ordre de Malte Sénégal, Pr Alois Raymond Ndiaye, du coordonnateur national du Forum Civil, Mohamed Mbodj, et de l’enseignant-chercheur, Dr Patrice Corréa, indique le communiqué.