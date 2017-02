Dakar, 6 fév (APS) – L’inauguration officielle de l’Office nationale marocaine du Tourisme (ONMT) à Dakar est prévue, mercredi, à 10 heures, à son siège sis à l’immeuble Rokhaya sur la route des Almadies, annonce un communiqué reçu à l’APS.









Sont attendus à cette cérémonie, le ministre sénégalais de Tourisme et du Transport aérien, Maïmouna Ndoye Seck, l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Taleh Barrada, des responsables de l’ONMT, etc.





La mise en place de cet office, la première en Afrique "contribue au renforcement des relations sud-sud entre le Maroc et l’Afrique et particulièrement avec le Sénégal, pays frère", ajoute la source.