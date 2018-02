Dakar, 27 fév (APS) - Le directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Abdou Karim Sall a pris part, mardi, au Congrès mondial de la Téléphonie Mobile / GSMA 2018 à Barcelone, en Espagne.

Abdou Karim Sall a co-animé une table ronde sur le thème "Le chemin vers la 5G : un parcours sans obstacle vers 2020 et au-delà commence avec du spectre harmonisé", indique un communiqué transmis à l’APS.

La même source ajoute que le panel a permis de définir "quelques orientations essentielles qui sont nécessaires au lancement futur de cette haute technologie".

Des ministres africains des Télécommunications et de l’Économie numérique dont Aurélie Adam Soule Zoumarou du Bénin, Hadja Fatoumata Ouattara Sanou du Burkina Faso et Emery Okundji Ndjovu de la République démocratique du Congo ont pris part à la rencontre.

Pour les différents intervenants, "le plus urgent aujourd’hui, est de voir comment trouver et libérer les fréquences 5G dans chaque pays."

Il s’accordent sur "le fait que la vitesse, l’étendue et la qualité des services 5G dépendront du soutien des gouvernements et des organismes de régulation pour la mise à disposition à temps de la bonne quantité et du bon type de ressources spectrales, le tout dans les bonnes conditions".

Cet accès au spectre sera donc une composante critique dans la mise sur le marché de technologies 5G, précise le communiqué.

Avec plusieurs centaines de milliers d’exposants, de participants et de visiteurs, le Mobile World Congress est l’occasion, chaque année, pour tous les géants mondiaux des TIC et surtout les marques de smartphones de présenter au public leurs derniers produits.

La présente édition du Congrès Mondial de la Téléphonie Mobile ouverte lundi va prendre fin jeudi.

Le directeur général de l’ARTP a eu des rencontres B to B avec des décideurs "influents" du monde des Télécommunications depuis l’ouverture du Congrès, selon le communiqué.