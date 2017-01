Dakar, 13 jan (APS) – La Rencontre des entrepreneurs (RDE) organise, le 17 janvier prochain à l’Agora center, un panel sur le thème "PME au Sénégal : mirage ou réalité ?", annonce un communiqué reçu à l’APS.

Des spécialistes vont, au cours de cette activité prévue à 10h, aborder des questions fondamentales pour l’économie du Sénégal.

Participeront à ce débat le directeur du Centre de gestion agréé de Dakar (CGAD), Aziz Dieng, du journaliste économique et financier, Adama Wade et Gnylane Thiam, fondatrice de DevNetWork et spécialiste du développement des compétences et performances.







