Dakar, 21 août (APS) - Le Secrétaire d’Etat en charge du suivi du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), Souleymane Jules Diop aura, mardi à 9h à son cabinet, une séance de travail avec le ministre Burundais du Développement communal, annonce un communiqué transmis à l’APS.

Le mercredi, le ministre Burundais, Jeanne d’Arc Kagayo et sa délégation visiteront le forage et le périmètre maraîcher de Séwékhaye, dans la région de Thiès et les équipements de transformation de Ndiondoune, à Niakhar (Fatick), rapporte la source.





"A la suite de l’atelier de partage de l’expérience du modèle de réussite du PUDC, organisé conjointement par le Gouvernement du Sénégal et le PNUD en mars 2017, la République du Burundi, à l’image de nombreux pays africains, vient par cette mission d’échange, s’inspirer de l’expérience sénégalaise du Programme d’urgence de développement communautaire", renseigne le texte.