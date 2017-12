"Chaque jour, nous évacuons 71 tonnes de déchets transportées par trois camions de 26 et 19 tonnes, soit près de 500 tonnes dans la semaine", a-t-il dit à l’APS.

Selon M. Diaw, ces déchets sont généralement constitués d’emballages, d’accessoires des marchandises acheminées par les exposants dans le cadre de la foire (16-31 décembre), denrées alimentaires et autres résidus jetés par les visiteurs.

"Un important dispositif a été mis en place cette année pour répondre aux exigences de propreté fixées par les autorités de la foire" a-t-il fait noter.

Le directeur administratif de la même société de nettoiement, Babacar Fall a ajouté que son institution a déployé plus "de 80 personnes qui travaillent par secteurs répartis entre les pavillons et autres espaces".Pour la réussite de la mission de salubrité publique, la société de nettoiement a mobilisé une soixantaine de bacs à ordures et plusieurs sachets à ordures, a soutenu M. Fall.