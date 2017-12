Dakar, 24 déc (APS) – Près de 500 tonnes de déchets ont été collectées depuis le début de la 26e édition de la Foire Internationale de Dakar (FIDAK) a indiqué, dimanche, le responsable de la société Sénégal Assainissement global Service (SAGS) en charge du nettoiement de la foire, Demba Diaw.

"Chaque jour, nous évacuons 71 tonnes de déchets transportées par trois camions de 26 et 19 tonnes, soit près de 500 tonnes dans la semaine", a-t-il dit à l’APS.

Selon M. Diaw, ces déchets sont généralement constitués d’emballages, d’accessoires des marchandises acheminées par les exposants dans le cadre de la foire (16-31 décembre), denrées alimentaires et autres résidus jetés par les visiteurs.

"Un important dispositif a été mis en place cette année pour répondre aux exigences de propreté fixées par les autorités de la foire" a-t-il fait noter.

Le directeur administratif de la même société de nettoiement, Babacar Fall a ajouté que son institution a déployé plus "de 80 personnes qui travaillent par secteurs répartis entre les pavillons et autres espaces".



Pour la réussite de la mission de salubrité publique, la société de nettoiement a mobilisé une soixantaine de bacs à ordures et plusieurs sachets à ordures, a soutenu M. Fall.

Qui poursuit que les toilettes qui "constituaient casse tête à chaque édition de la FIDAK" ont fait l’objet d’un traitement particulier chaque année.



"Pour régler la saleté dans les toilettes, nous avons posté dans chacune d’elles un agent permanent prêt à intervenir et cela en dehors des heures normales de grands nettoyages faits par une équipe spéciale", a indiqué M Fall.