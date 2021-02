Kaolack, 24 fév (APS) – Le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, a été ce mercredi la première personne à être vaccinée contre le nouveau coronavirus, marquant ainsi le début de la campagne de vaccination dans cette région du centre du pays, a constaté l’APS.



D’autres membres de l’administration, du secteur de la santé et de responsables des forces de sécurité, ont été vaccinés à la suite du gouverneur dans le but de montrer l’exemple et rassurer les populations sur la fiabilité du vaccin.



’’La vaccination constitue aujourd’hui l’unique rempart contre la pandémie de Covid-19 en dehors du port du masques, du lavage fréquent des mains et du respect de la distanciation sociale. Nous nous félicitions du démarrage de la campagne de vaccination à Kaolack. Nous avons donné l’exemple en nous faisant vacciner’’, a ainsi réagi le gouverneur.



Le lancement officiel de la campagne de vaccination a été précédé d’une réunion consacrée à la mise en place d’un comité régional chargé de la mise en œuvre de la "stratégie" de vaccination à Kaolack.



‘’Ce comité de contrôle et de suivi va permettre de dégager les stratégies de communication sur ces vaccins. Nous voulons mettre l’accent sur la communication et sur la mobilisation sociale pour contrer les gens qui diffusent de fausses informations concernant les vaccins. Nous comptons allier stratégie fixe et mobile’’, a expliqué Alioune Badara Mbengue.



Le chef de l’exécutif régional a fait savoir que la stratégie fixe allait se dérouler dans les districts sanitaires de la région de Kaolack. Il a ajouté que la stratégie mobile consistait à aller vers certains leaders d’opinion tels les guides religieux et imams afin qu’ils parlent de l’importance du vaccin de leurs sermons.



La région de Kaolack s’est fait livrer lundi 6.956 doses de vaccin contre la Covid-19.



’’Hormis les travailleurs des établissements de santé, les personnes ciblées pour le début sont essentiellement celles âgées de plus de 60 ans et/ou vivant avec des maladies qui les rendent vulnérables lorsqu’elles sont contaminées par la Covid-19, a expliqué le gouverneur de Kaolack.



Alioune Badara Mbengue a ainsi demandé aux préfets, sous-préfets et médecins chefs de lui faire la situation de la vaccination de la région de Kaolack le plus régulièrement possible.



Au total, 1.440 cas de Covid-19, dont 815 guéris, ont été recensés dans la région de Kaolack. La pandémie de coronavirus a fait 121 morts dans le territoire régional, a indiqué le médecin chef de la région médicale de Kaolack, Aïchatou Barry Diouf.



Elle a rappelé que 40.102 personnes, dont 3.240 professionnels de la santé, seront vaccinées pour la toute première phase de la campagne de vaccination.



