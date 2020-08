Dakar, 14 août (APS) - L’USAID, l’Agence des Etats-Unis pour le développement international, vient de lancer une nouvelle campagne de lutte contre la Covid-19 au Sénégal, pour aider à freiner la propagation de cette épidémie dans le territoire sénégalais, a-t-on appris de l’ambassade américaine à Dakar.

Dénommée "Xeex Corona" (combattre le coronavirus, en wolof) et lancée jeudi, cette nouvelle campagne "est une initiative d’engagement communautaire dont le but est d’encourager les jeunes à respecter des mesures barrières telles que la distanciation physique et le port de masque", indique un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal.

La nouvelle campagne s’inscrit dans le cadre du programme "Démocratie et gouvernance" de l’USAID et est mise en œuvre de concert avec des organisations de la société civile, en misant sur l’engagement des jeunes, "ciblant les marchés, les mosquées et les ménages de Dakar, épicentre de la pandémie au Sénégal".

Selon le communiqué, la campagne "Xeex Corona" devrait permettre de déployer près de 100 relais communautaires et acteurs clés dans les quartiers, marchés et gares routières de la région de Dakar, afin de sensibiliser les communautés et de les encourager à respecter les consignes sanitaires données par les autorités, de distribuer des kits d’hygiène et plus de 15.000 masques.

Dans ce cadre, l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Tulinabo Mushingi, "a envoyé un message vidéo préenregistré pour marquer le lancement de la campagne. Dans ce message, il a salué le dévouement et l’engagement de la jeunesse dans l’effort collectif de sensibilisation pour enrayer la propagation de la maladie", rapporte le communiqué.

"Insistant sur l’appel lancé par le gouvernement du Sénégal en faveur d’un engagement communautaire accru, ajoute-t-il, l’ambassadeur a déclaré que ‘Xeex Corona’ est un moyen pour le gouvernement américain d’encourager la participation des jeunes à la riposte".

Le diplomate a appelé "les jeunes et les femmes des quartiers de Dakar à multiplier ce genre d’initiatives tout en respectant les mesures barrières recommandées", indique le communiqué.

Il signale que depuis le début de l’épidémie de Covid-19, dont le premier cas a été annoncé au Sénégal le 2 mars, "l’USAID a débloqué 3,9 millions de dollars (environ 2,2 milliards de francs CFA) pour apporter un appui financier supplémentaire au secteur de la santé".

L’agence américaine a de même "réaffecté plus de 2 millions de dollars (1,1 milliard de francs CFA) provenant d’autres secteurs de développement et d’activités sanitaires à la lutte contre le coronavirus".