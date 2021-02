Nioro, 25 fév (APS) – La campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus va débuter lundi dans le département de Nioro du Rip, a annoncé le préfet de ce département de la région de Kaolack dans un communiqué.



Dans le document parvenu à l’APS, Abdoul Aziz Diagne, chef de l’exécutif départemental a fait savoir qu’une cérémonie officielle de lancement sera organisée dans chaque arrondissement le lendemain sous la coordination des sous-préfets de Paos Coto, Wack-Ngouna et Médina Sabakh en relation avec les maires et infirmiers chefs de poste.



‘’Dans la stratégie de lutte contre la maladie à coronavirus, le département de Nioro a reçu un lot de vaccin destiné aux personnels de santé et aux personnes âgées d’au moins 60 ans et vivant avec des comorbidités tels que le diabète’’, a rappelé le préfet.





MNF/AKS