Thiès, 24 fév (APS) - Gorgui Abdoulaye Ndiaye, directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle, a remis, mercredi, un lot de produits d’hygiène et de protection, destiné aux établissements publics de formation professionnelle de la région, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, a constaté l’APS.



L’inspecteur d’Académie de Thiès, Pape Baba Diassé, a notamment reçu des mains du directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle un lot composé de thermoflashs, de masques, de gel antiseptique, d’eau de javel, entre autres.



La cérémonie de remise symbolique s’est déroulée à l’Inspection d’Académie, en présence des chefs d’établissement venus retirer leur quota.



Le ministère, par ce don, vise à aider les établissements de formation professionnelle à terminer l’année ‘’dans de très bonnes conditions’’, comme ils l’ont entamée, a dit le directeur de cabinet, Gorgui Abdoulaye Ndiaye.



Ces kits font partie d’une dotation, d’une valeur de plus de 40 millions de francs CFA, destinée à l’ensemble des structures de formation à Dakar et dans les régions du pays, a-t-il dit à l’APS.



C’est le troisième lot de kits de protection que le département de la Formation professionnelle remet à ses structures, a relevé M. Ndiaye, se réjouissant du fait que jusqu’ici, il n’y a pas eu de ‘’situation extraordinaire’’ en termes de flambée de cas de covid-19 dans les établissements, pouvant amener à une fermeture des écoles.



Il a salué la bonne distribution qui a été faite des lots précédents par l’inspection d’académie, tout comme le rôle qu’ont joué les chefs d’établissement pour un bon usage de ces produits.



M. Ndiaye n’a pas manqué de les inviter à ‘’redoubler d’efforts’’ et à plaider pour l’acceptation de la vaccination auprès des apprenants, qui selon lui peuvent relayer le message à leurs parents.



Abdou Ngom, coordinateur de la table de concertation, regroupant les chefs d’établissement de formation professionnelle a loué ce geste, qui vient en appoint des deux premiers lots, qui ont permis à ces structures de ‘’fonctionner dans le respect des gestes barrières’’.